Наградами и поощрениями Алтайского краевого Законодательного Собрания отмечены сотрудники Крайизбиркома

В рамках семинара-совещания с участием председателей территориальных избирательных комиссий и организаторов выборов состоялась церемония награждения.
Награды и поощрения Алтайского краевого Законодательного Собрания сотрудникам аппарата и системным администраторам информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края вручил заместитель председателя АКЗС, председатель постоянного комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.
За многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием избирательной системы Российской Федерации Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания награждены:
Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания поощрены:
Поздравляем коллег с заслуженными наградами и поощрениями, желаем новых профессиональных успехов!
Взято отсюда.
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