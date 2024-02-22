Накануне Дня Защитника Отечества в крае прошли несколько официальных мероприятий

21 февраля — ИА SM.News. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил 35-ю ракетную дивизию и лично поучаствовал в торжественном собрании, посвященному предстоящему празднику в ЗАТО Сибирский.

«На сегодняшнем собрании в кругу военнослужащих традиционно были и ветераны, и молодое поколение. Присутствовали и те, кто участвовал в СВО, а теперь вернулся в родную дивизию, чтобы продолжить службу на ничуть не менее ответственном посту. Всё это — высочайшие профессионалы, ответственные и дисциплинированные. Поблагодарил каждого за впечатляющие успехи нашей 35-й дивизии и поздравил с по-настоящему всенародным праздником — Днем защитника Отечества, который отмечает вся страна, а в сегодняшней обстановке этот день приобретает отдельное, особое для нас всех значение» — рассказал о памятной встрече с ракетчиками губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко.

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Фонд Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» также провёл совместно с Алтайским государственным университетом торжественное собрание и концерт «Во славу Отечества: равнение на Подвиг»

Очень волнительной была встреча студентов, курсантов кадетских школ, всех неравнодушных людей, болеющих душой за наших бойцов на передовой СВО, с ветеранами локальных конфликтов последних десятилетий. Со словами приветствия к ним обратился Артём Юрьевич Шамков — председатель Попечительского совета Фонда Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» и заслуженная артистка России, доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, Виктория Гальцева.

Срывались голоса и путались слова из-за огромного волнения, человеческого сопричастия к подвигу наших бойцов, настоящих героев, отстаивающих рубежи нашей Отчизны в самых непростых обстоятельствах.

Вспоминали и героев былых времен. 1 марта 2000 года — особенная дата в истории России. Вот уже 24 года на стыке зимы и весны мы вспоминаем Героев, отдавших свои жизни за Родину. Десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации. 6-я рота – это Легенда. 28 февраля 6-я рота в составе девяноста человек отправилась в 14-километровый марш-бросок и заняла высоту 776. Воины 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками. 90 молодых русских парней предотвратили прорыв бандформирований, двигавшихся для нападения на Дагестан. Этот неравный бой длился около 20-ти часов.

Из 90 бойцов шестой роты погибли 84 человека. За проявленное мужество двадцати двум военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. Среди псковских десантников был бийчанин – командир отделения старший сержант Сергей Медведев. На тот момент ему было 23 года. Сергей был ранен, но остался прикрывать отход боевых товарищей. Медведев удостоен звания Героя России. Посмертно.

Подвиг десантников 6-й роты перекликается с подвигом в сегодняшних бойцов — участников Специальной военной операции. Мужество, воля, отвага русских людей не слабеет с годами.

Взято отсюда.

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