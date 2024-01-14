Народные приметы 14 января. Главные правила встречи Старого Нового года

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В воскресенье россияне отметят совершенно уникальный российский праздник. В ночь с 13 на 14 января в России наступит праздник-оксюморон – Старый Новый год

Старый Новый год – уникальный российский праздник, историческое наследие страны. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января.

Праздник Старый Новый год появился в начале XX века, когда большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а в Европе использовали григорианский календарь. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней.

По сути, название “Старый Новый год” означает наступление нового года по старому стилю.

Старый Новый год – выходной день или нет

В 2024 году ночь с 13 на 14 января – это ночь с субботы на воскресенье.

Поэтому, хорошая новость, Старый Новый год будет выходным днем.

Что запрещено на Старый Новый год 2024

По народным поверьям, в канун праздника не стоит давать деньги в долг и считать мелочь.

Нельзя выносить мусор: предки считали, что вместе с ним можно выбросить и свое счастье.

Не нужно скандалить, ведь, по поверьям, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Даже если он уже второй по счету.

Как зарядиться удачей в старый Новый год 2024

Распространены несколько несложных ритуалов, которые якобы помогут притянуть удачу, и безусловно поспособствуют хорошему настроению и наведению порядка в доме.

Перед праздником нужно выбросить из дома всю битую или колотую посуду, а вместо нее купить новую.

Девушкам и женщинам, чтобы поймать удачу за хвост, за день нужно сменить три наряда.

Чтобы в новом году пришло богатство, стоит купить новый веник (в современных реалиях веник, вероятно, можно заменить удобной шваброй или даже роботом-пылесосом).

Если праздничным утром умыться холодной водой, то весь год здоровье будет крепким.

Взято отсюда.

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