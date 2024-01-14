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Народные приметы 14 января. Главные правила встречи Старого Нового года

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Народные приметы 14 января. Главные правила встречи Старого Нового года

Фото: Unsplash.com

В воскресенье россияне отметят совершенно уникальный российский праздник. В ночь с 13 на 14 января в России наступит праздник-оксюморон – Старый Новый год

Старый Новый год – уникальный российский праздник, историческое наследие страны. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января.

Праздник Старый Новый год появился в начале XX века, когда большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а в Европе использовали григорианский календарь. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней.

По сути, название “Старый Новый год” означает наступление нового года по старому стилю.

Старый Новый год – выходной день или нет

В 2024 году ночь с 13 на 14 января – это ночь с субботы на воскресенье.

Поэтому, хорошая новость, Старый Новый год будет выходным днем.

Что запрещено на Старый Новый год 2024

  • По народным поверьям, в канун праздника не стоит давать деньги в долг и считать мелочь.
  • Нельзя выносить мусор: предки считали, что вместе с ним можно выбросить и свое счастье.
  • Не нужно скандалить, ведь, по поверьям, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Даже если он уже второй по счету.

    • Как зарядиться удачей в старый Новый год 2024

    Распространены несколько несложных ритуалов, которые якобы помогут притянуть удачу, и безусловно поспособствуют хорошему настроению и наведению порядка в доме.

  • Перед праздником нужно выбросить из дома всю битую или колотую посуду, а вместо нее купить новую.
  • Девушкам и женщинам, чтобы поймать удачу за хвост, за день нужно сменить три наряда.
  • Чтобы в новом году пришло богатство, стоит купить новый веник (в современных реалиях веник, вероятно, можно заменить удобной шваброй или даже роботом-пылесосом).
  • Если праздничным утром умыться холодной водой, то весь год здоровье будет крепким.

    • Взято отсюда.

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