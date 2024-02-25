Народные приметы 25 февраля. Что нельзя делать на Алексея Рыбного

Фото: Анна Меньшикова

Народные поверья запрещали надевать старые, дряхлые вещи с дырами, потертостями. Из-за такого “аутфита” в жизнь могут вернуться проблемы из прошлого

В православном календаре 25 февраля – день памяти митрополита Алексия Московского, святителя всея Руси, чудотворца. В народе святой получил прозвище “Рыбный”, так как к 25 февраля начинал таять снег, и хорошо ловилась рыба.

На Алексея Рыбного на стол ставили рыбные блюда. Любопытно, что среди них особое место занимали расстегаи – их подавали к рыбному бульону.

Что нельзя делать 25 февраля

По народным поверьям, запрещено:

Есть мясо, мясные продукты. иначе ждут неприятности и болезни живота.

Начинать новые дела — будет неудачный старт и скорый провал.

Отправляться в дальнюю дорогу — в пути встретятся препятствия.

Надевать старые, дряхлые вещи с дырами, потертостями — проблемы из прошлого могут вернуться в вашу жизнь. Если надеть кое-что совершенно новые (перчатки, ремень, шарфик и т.д.), то это принесет удачу.

Скандалить, отчитывать, ссориться, ругаться — к затяжному конфликту, который принесет много сложностей.

Рыбы. Карпы. Карповое озеро Фото: Unsplash.com Что означают сны 25 февраля: сонник

Вязать варежки — к приезду скучного гостя.

Видеть седые волосы — к страданию и горю.

Квас пить — слушать лесть.

Семечки щелкать — к интригам.

Гладить белье — кто-то о вас сильно скучает.

Красить волосы — неожиданные изменения в судьбе.

Оглядываться по сторонам — предупреждение свыше.

Заблудиться — денежные затруднения.

Народные приметы на удачу на 25 февраля

Тающий снег обещает удачную рыбалку.

Чтобы запланированные дела были успешными, хозяйки клали пряжу в снег и давали ей замерзнуть.

25 февраля нельзя планировать поездку или начинать новое дело. По поверьям, это приведет к неудаче.

Народные приметы на 25 февраля

Если в течение дня бушует вьюга или стоит туман, грядущее лето будет дождливым.

Богатое на звезды ночное небо – к богатому урожаю.

Взято отсюда.

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