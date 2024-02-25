Народные приметы 25 февраля. Что нельзя делать на Алексея Рыбного

Фото: Анна Меньшикова
Народные поверья запрещали надевать старые, дряхлые вещи с дырами, потертостями. Из-за такого “аутфита” в жизнь могут вернуться проблемы из прошлого
В православном календаре 25 февраля – день памяти митрополита Алексия Московского, святителя всея Руси, чудотворца. В народе святой получил прозвище “Рыбный”, так как к 25 февраля начинал таять снег, и хорошо ловилась рыба.
На Алексея Рыбного на стол ставили рыбные блюда. Любопытно, что среди них особое место занимали расстегаи – их подавали к рыбному бульону.
Что нельзя делать 25 февраля
По народным поверьям, запрещено:
Рыбы. Карпы. Карповое озеро Фото: Unsplash.com Что означают сны 25 февраля: сонник
Народные приметы на удачу на 25 февраля
Народные приметы на 25 февраля
Взято отсюда.
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