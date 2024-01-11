Народный артист СССР Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет

Накануне его выписали из больницы после инсульта, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, Соломин мог умереть из-за почечной недостаточности. Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал Mash.

С 1988 года Соломин являлся художественным руководителем Малого театра, в котором сам сыграл более 50 ролей. В 2000 году за роль Фамусова в спектакле «Горе от ума» был удостоен Государственной премии России.

Взято отсюда.

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