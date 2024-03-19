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Пластиковые окна в Горняке

Наше мудучреждение – в числе лучших в Российской Федерации!

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Наше мудучреждение - в числе лучших в Российской Федерации!

Городская поликлиника № 9 г. Барнаула вошла в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации» в 2023 году! Медицинское учреждение попадает в число лучших на основании опросов мнений пациентов, проведенных во всех субъектах Российской Федерации сотрудниками НИИСС социальной статистики (г. Санкт-Петербург) и силами привлеченных специализированных социологических организаций, рекомендаций государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и ведомств, а также анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках. Поздравляем весь коллектив поликлиники с заслуженной наградой!

Взято отсюда.

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