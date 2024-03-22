Названа причина отмены запуска “Союза МС-25”

Экипаж перенес нештатную ситуацию профессионально. Новый запуск состоится в субботу, 23 марта

Причиной отмены пуска ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым космическим аппаратом “Союз МС-25” стала просадка напряжения химического источника тока. Как сообщает ТАСС , об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

“Причина – просадка напряжения химического источника тока“, – сказал он.По его словам, экипаж перенес нештатную ситуацию профессионально. Новый запуск состоится в субботу, 23 марта, в 15:36.

С Байконура должна была стартовать к МКС ракета-носитель “Союз-2.1а” с космическим кораблем “Союз МС-25” и экипажем 21-й экспедиции посещения МКС, в который вошла первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская.

Старт был запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по Барнаулу). Для наблюдения и запуска ракеты с Байконура небо должно было быть чистым, особенно горизонт на западе – юго-западе.

Фото: “Роскосмос”

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , лента новостей республики алтай ,