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Не ожидала, что начислят такую большую пенсию! Жительница Рубцовска поблагодарила Александра Терентьева за помощь в решении ее вопроса

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Не ожидала, что начислят такую большую пенсию! Жительница Рубцовска поблагодарила Александра Терентьева за помощь в решении ее вопроса

На словах – положена досрочная пенсия, а на бумаге – отказ. В Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратилась жительница Рубцовска, которая не смогла оформить досрочный выход на пенсию. Основания для этого у нее есть и даже в устной беседе сотрудник Соцфонда подтвердил, что она может претендовать на досрочную пенсию, так как осуществляла уход за ребенком-инвалидом. Однако после рассмотрения заявления получила отказ. Мотивировали тем, что не поступило подтверждение от МСЭ.

Александр Терентьев, к которому регулярно поступают жалобы на неправильные расчеты пенсии, был удивлен такой мотивировкой и обратился с депутатским запросом в краевую прокуратуру. Специалисты Соцфонда еще раз пересмотрели дело заявительницы. Исправление ошибки не заставило себя ждать. Заявительница уже сообщила в Общественную приемную депутата радостную новость о пересмотре ее заявления и назначения пенсии. “Не ожидала, что начислят такую большую“, – делится заявительница – с 20. 07. 2023 г. ей назначена пенсия в размере 19780 руб. Она выразила огромную благодарность Александру Терентьеву и его команде за оперативную и эффективную работу и помощь людям. По словам заявительницы, теперь вопрос выбора партии при голосовании для неё решён однозначно и навсегда.

Взято отсюда.

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