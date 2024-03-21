Не трогай, это на недвижимость. Что за жилищные вклады планируют открывать в России и помогут ли они с ипотекой

В России готовят законопроект по созданию нового сберегательного инструмента – жилищных вкладов. Потратить накопление без потери процентов можно только на сделку по недвижимости. Предполагается, что инструмент поможет собрать деньги если не на покупку жилья сразу, то на первоначальный взнос по ипотеке. Что известно о механизме и почему у алтайских экспертов он не вызывает восторга, расскажем в этом материале.

Деньги, ипотека.

Что известно об условиях жилищного вклада

Это целевой вклад. Банк принимает взносы вкладчика, начисляет на них процент. А когда придет время, – накопленные средства идут на покупку вторичного, загородного жилья или квартиры в новостройке.

Также, без опаски потерять проценты, деньги можно тратить на оплату первоначального взноса или погашение основного долга по ипотеке.

При этом банк, который хранит деньги, может как корректировать сумму первоначального взноса и дать скидку к ипотечной ставке, так и вовсе отказать в оформлении кредита. Например, если у клиента высокая долговая нагрузка или просроченная задолженность.

Вкладчик может направить накопленные средства для открытия или погашения ипотеки в другой банк, где не открывал жилищный депозит.

Копилка. Деньги.

Вклад открывают на срок не менее года. Процент по нему начисляют ежегодно, а выплачивают в конце срока действия договора или в случае, когда накопление тратят при сделке по недвижимости. Если средства использовать «не по назначению», то проценты будут околонулевыми.

Предполагается, что каждый жилищный вклад застрахуют до 10 млн рублей. Отметим, что при обычном долгосрочном вкладе максимальная сумма возмещения составляет 1,4 млн рублей.

И это, пожалуй, единственное явное преимущество. Инструмент не предусматривает господдержки, соответственно повышенных ставок, скорее всего, не будет. Банки сами могут повысить процент на вклад. А могут и не повысить.

Считается, что инструмент активизирует ипотечный рынок и улучшит финансовую дисциплину.

Достоинства и недостатки

У идеи алтайские эксперты пока нашли больше минусов, чем плюсов.

Положительный момент – вклад поможет дисциплинировать тех, кто не может перераспределить свой бюджет и начать собирать на первоначальный взнос. Так считает глава «Агентства недвижимости Татьяны Зинченко» Татьяна Зинченко.

«Человек может потерять проценты, если снимет деньги не на сделку по жилью – в этом есть некоторое стимулирование. Но это с одной стороны», – отметила специалистка.

Татьяна Зинченко.

Юрист ее агентства придерживается мысли, что инструмент скорее направлен на то, чтобы привлечь деньги населения на временное пользование, чем на помощь в накоплении.

Также он предполагает: банк, вынося решение по выдаче ипотеки, будет определять платежеспособность клиента, в том числе анализируя то, как и насколько регулярно депозит пополнялся.

Есть мнение, что вкладчик без повышенной ставки вряд ли сможет накопить на квартиру: цены на недвижимость продолжат расти быстрее, чем проценты по депозитам.

Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин привел в пример ситуацию, когда цены на жилье выросли на 30% после июльского повышения ключевой ставки.

«При спокойном уровне инфляции такой прирост мог развиваться три-четыре года. Но это произошло за два месяца, – сказал риэлтор. – Ни одни ставки по депозитам не догонят рост стоимости недвижимости».

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».

Отстает от роста цен на жилье и индексация материнского капитала – другого источника первоначального взноса по ипотеке.

«Если в 2017 году материнский капитал примерно треть от стоимости однокомнатной квартиры в новостройке, то сегодня, даже с учетом индексации, – максимум одну-шестую», – подчеркнул Дмитрий Дворядкин.

Популярным способом «достать» первоначальный взнос на первое жилье в небогатом крае, по мнению риэлтора, остается потребительский кредит. Но с ужесточением требований к долговой нагрузке такой трюк все сложнее выполнить.

«Нередко бывает так, что сначала одобрили ипотеку, а потом отказали: во время оформления бумаг человек взял и обналичил кредитку», – отметил эксперт.

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Взято отсюда

21.03.2024