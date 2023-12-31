Небензя предупредил о готовности России жестче отвечать на угрозы

Фото: t.me/vvgladkov

Постпред заявил, что атака на Белгород — преднамеренный акт терроризма против мирных граждан. Организаторы и исполнители этого теракта понесут наказание

Атака Украины на Белгород была заранее спланированным терактом против мирного города, заявил в ходе выступления на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

“Преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей“, – цитирует дипломата ТАСС .

К организации обстрела причастны “американские и британские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений”, уверен Небензя, а все организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание.

Он призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить “с осуждением этого теракта с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления”.

11 декабря, 14:37 СМИ: украинские войска обстреляли из танков два российских региона

Предварительно, при обстреле Новой Таволжанки ВСУ выпустили минимум девять снарядов. Уточняется, что никто не пострадал и разрушений нет

“Чем больше нам их (угроз, – прим.ред.) будут создавать, тем жестче будем действовать мы“, — добавляет РБК слова дипломата.

Помощник генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право и они должны быть прекращены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе государства уже доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). Для оказания практической помощи глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства.

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтая видео ,