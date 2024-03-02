реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Небольшие заморозки и снег. Какая погода будет в Алтайском крае 2 марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Весна начинается с похолодания и небольшого снега. О погоде 2 марта сообщают синоптики алтайского ЦГМС.

Небольшие заморозки и снег. Какая погода будет в Алтайском крае 2 марта

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составила -7,-12 градусов, местами до -17. Из осадков небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах местами гололедица.

Ветер северный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

Днем ожидается потепление до -1,-6 градусов.

Снег продолжится, местами умеренный. На дорогах гололедица.

Ветер северный, 3-8 м/с, по северо-западу местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в столице Алтайского края температура была 10-12 градусов ниже нуля. Из осадков умеренный снег, на дорогах гололедица.

Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле будет 2-4 градуса ниже нуля. Осадки в виде небольшого снега, а на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, 3-8 м/с.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
02.03.2024

горняк22 телеграм
Карасев: Украина проиграла и должна выбрать вариант завершения конфликта

Карасев: Украина проиграла и должна выбрать вариант завершения конфликта

Власти и общество Украины попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к «войне…

Узнать больше
Минобороны: расчеты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: расчеты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ под Авдеевкой

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» центральной группировки…

Узнать больше
Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Об этом…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp