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Неоппозиционность и имиджевый проигрыш. Политолог оценил явку и распределение голосов в Алтайском крае

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Ярослава Шашкова, доктор политических наук и профессор кафедры философии и политологии АлтГУ, объяснила, почему в Алтайском крае вновь оказалась одна из самых низких явок по стране и почему места кандидатов распределились именно таким образом.

Неоппозиционность и имиджевый проигрыш. Политолог оценил явку и распределение голосов в Алтайском крае

Профессор Ярослава Шашкова.

– Как вы оцениваете прошедшие выборы? Что-то удивило или все прошло для вас предсказуемо?

– Нет, ничего не удивило. Победа Владимира Путина была ожидаема, да и распределение мест, в общем-то, закономерно для Алтайского края. Николай Харитонов занял второе место (5,41%), потому что, во-первых, у нас все-таки аграрный регион. Во-вторых, определенная часть жителей обладают прокоммунистическими настроениями. Все это и дало КПРФ голоса.

Впрочем, я думала, что Леонид Слуцкий (3,63%) наберет чуть больше. Но и это объяснимо: и “Новые люди” (4,58%), и КПРФ стали оплотом, условно говоря, протестного голосования. ЛДПР же такого потенциала не выказала.

Более того, раньше за ЛДПР голосовали из-за Жириновского. “По приколу” или из-за его высказываний, которые хорошо работали на военную аудиторию, но голосовали. Слуцкий, естественно, имидж Жириновского не тянет. Вот и получаем результат – неоппозиционность и имиджевый проигрыш самого лидера.

Неоппозиционность и имиджевый проигрыш. Политолог оценил явку и распределение голосов в Алтайском крае

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

– Явка в Алтайском крае – чуть меньше 60%. Это один из самых низких показателей среди всех регионов. Почему край постоянно оказывается в числе «отстающих»?

– Стоит сказать, что высокой явкой обычно отличаются регионы с повышенной политической мобилизацией, типа Кемерово, или национальные субъекты, типа Чечни – у них всегда явка высокая.

Алтайский край никогда особо не выделялся на этом фоне. Это связано с тем, что очень много лет все силы региона, а в первую очередь административные, работали на сушку явки (искусственное уменьшение числа голосующих избирателей). Долгие годы никто не был заинтересован в ее повышении. Вдруг взять и ни с того ни с сего изменить ситуацию не так-то просто. Также у нас довольно низкая цифровизация.

Ну и, наверное, сыграло роль отсутствие интриги. Все остальные участники кампании не воспринимались как реальные конкуренты.

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Взято отсюда
18.03.2024

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