Несчастный случай привел к гибели пешехода на трассе в Тальменском районе

Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Источник фото: Катунь 24

22 февраля на 1 км автодороги «Алтай – Кузбасс» в Тальменском районе иномарка столкнулась с УАЗом. В результате несчастного случая стоящий рядом пешеход попал под колеса машины.

«Мужчина, 1983 г. р., управляя автомобилем «Ниссан Патрол», при выезде с автомобильной дороги «Алтай – Кузбасс» на «Чуйский тракт» допустил наезд на стоящее транспортное средство УАЗ, после чего произошел наезд автомобиля УАЗ на пешехода-мужчину, 1992 г.р., который находился позади данного транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края .

31-летний пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести. Пассажир-женщина иномарки также получила ранения.

Взято отсюда.

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