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Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

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Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

Следователями СК России по Алтайскому краю изучаются обстоятельства травмирования двух подростков в городе Бийске.

2 января 2023 года двое подростков 10-ти и 15-ти лет в лесопарковой зоне города Бийска катались со снежного склона на тюбингах. При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации зарегистрирована доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), так как ранее 28 декабря прошлого года 15-летний подросток на том же месте при катании со склона получил тяжкий вред здоровью. По данному факту следователями продолжается проведение доследственной проверки о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователями СК устанавливаются обстоятельств произошедшего, проводится необходимый комплекс следственных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы СК по Алтайскому краю в очередной раз обращаются к родителям несовершеннолетних следить за времяпровождением своих детей. Во избежание несчастных случаев несовершеннолетние должны кататься только в установленных для этого местах.

Взято отсюда.

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