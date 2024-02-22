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Нет ничего лучше, чем идти по родным улицам: певец Арсений Бородин поделился впечатлениями о Барнауле

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Нет ничего лучше, чем идти по родным улицам: певец Арсений Бородин поделился впечатлениями о Барнауле

Участник телепроекта «Фабрика звезд-6», солист группы «Челси» певец Арсений Бородин приехал на открытие турнира по боксу в Бийске. И, конечно, он заехал в свой родной город — Барнаул. Именно здесь начиналась его карьера артиста.

Источник фото: vk.com/arsenyborodinofficial

«Я столько стран и городов объехал, думал, что будет где-то лучше, будет по-другому, будет супер. Но вы знаете, нет ничего лучше, чем идти по родному городу, по родным улицам, где ты вырос, вспоминать это всё. Это самые лучшие эмоции! Пусть даже за окном сейчас почти -30 и у меня завёрнётся окончательно лицо, но дома лучше!» — рассказал Арсений Бородин на своих страницах в соцсетях.

Взято отсюда.

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