Нос – не банка огурцов. Барнаульский лор-врач о том, как лечиться от “соплей” и чем опасны промывания

В прошлом интервью altapress.ru, известный барнаульский лор-врач Евгений Тимошенский объяснил, почему любая простуда сопровождается насморком. А как же правильно его лечить и стоит ли вообще “лезть в нос”? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.

Насморк.

Нос сухопутного существа

– Евгений Васильевич, как же все-таки лечить насморк?

– Сначала стоит выяснить, из-за чего у вас начался насморк: от вирусной простуды или же хронического заболевания. При легких насморках проще просто перетерпеть. Как мы с вами уже выяснили, нос сам избавится от всех зловредных бактерий и вирусов.

Ни в коем случае не стоит пользоваться сосудосуживающими средствами. Они дают лишь временное облегчение, после чего нос дышит еще хуже. А человек уже не может без капель, у него возникает зависимость. И лечение затягивается на долгие недели, а то и месяцы.

Если же у вас насморк из-за хронических заболеваний: искривленной носовой перегородки, полипов или больших аденоидов, то вам поможет только оперирующий оториноларинголог. Вот пример: приводили ко мне мальчика — болел простудами каждый месяц, ничего не помогало. Оказалось, что у него были увеличены аденоиды. После выполненной операции, в следующий раз мы с ним увиделись уже через два года, и все это время ребенок не болел.

Лор-врач Евгений Тимошенский.

– А что касается промывания носа? Ведь его советуют даже врачи.

– Есть неправильное, но очень стойкое убеждение, что при полоскании носа водой «вымываются» все бактерии. Но как мы с вами уже выяснили, нос и сам прекрасно справляется с очищением от микроорганизмов и пыли, постоянно обновляя слизь.

Вода же, при интенсивном промывании, наоборот, смешивается со всей пылью, грязью и микробами. Эту смесь мы струей воды загоняем как можно глубже себе в нос. Она попадает во все придаточные пазухи и даже в уши, где микробы начинают активно размножаться. И вместо вирусного заболевания, которое могло пройти само через несколько дней, мы получаем гнойный гайморит, фронтит или отит. А он лечится уже не одну неделю.

Дети. Вирус.

Но, как правило, человек не останавливается на одном промывании. Он полоскает нос день за днем на протяжении недель и месяцев. И каждый раз в пазухи попадают новые микроорганизмы, с которыми иммунитет уже не успевает бороться. Поэтому больной может долго не выздоравливать. У меня были пациенты, которые мучились насморками многие месяцы.

Мы, люди, сухопутные существа, и наш нос не рассчитан на промывания. Это не труба, которую нужно мыть из шланга, а сито. Это полость с множеством дырочек – соустьев с десятками полостей-пазухами. Все они стерильные в норме. А при промывании в них попадает грязная вода и вызывает воспаления. И после этого нос не сможет качественно справляться со своей работой: очищать, увлажнять согревать и обеззараживать воздух.

Кошкин нос.

Бесценная, но бездейственная

– Откуда же пошла эта привычка?

– Когда вода заливается во все пазухи носа, организм начинает думать, что человек тонет. Чтобы себя спасти, он выделяет собственный гормон адреналин, улучшающий дыхание и усиливающий силу мышц. И нос действительно начинает дышать лучше. Но лишь на короткое время, ведь организм быстро понимает, что человеку больше ничего не угрожает. И нос снова перестает нормально работать.

Также многие замечают, что после промывания начинает выделяться много-много «соплей». Но это от того, что организм пытается избавиться от грязной воды, которую человек загнал себе внутрь пазух. Часть слизи с микробами и другой грязью действительно выходит. А другая часть остается и начинает вызывать нагноения.

Другие же люди верят в силу «морской воды», которая якобы есть в продаваемых флакончиках. Но если вы прочтете состав, то увидите, что там обыкновенные нормализованная вода и поваренная соль. Ведь никто не пойдет за тридевять земель, на средину моря на огромных танкерах за водой.

Насморк.

И вот флаконы, которым красная цена — 30-40 рублей, продают по 300-500 рублей за 100 мл. обычной воды. Отличный бизнес, не имеющий ничего общего с медициной.

– Но разве соль не обеззараживает?

– Нет, слизистая и без внешней соли прекрасно справляется. Ведь все сухопутные существа когда-то сами вышли из океана, и наши внутренние жидкости содержат хлорид натрия в концентрации 0,9%.

Соль действительно убивает некоторые бактерии. Мы знаем, что если что-то засолить, например, овощи или мясо, то они не будут долго портиться. Но мы забываем, что при засолке используется раствор огромной концентрации, которую обычный нос не потянет. А меньшей концентрации для обеззараживания он просто бессмыслен.

Соленья, заготовки.

Полезные капли

– А что делать, если уже «подсел» на капли или промывания?

– Первый вариант: просто бросить. Нужно перетерпеть две недели, и — о, чудо! — нос сам начнет дышать. Ведь люди выздоравливают не с помощью порошков, антивирусных препаратов и капель, а благодаря своему иммунитету. Мы ему либо помогаем, либо мешаем.

Но если уже начался воспалительный процесс, то стоит прибегнуть к лечению топическими стероидами, которые действуют только в носу. От них не бывает зависимости и, что главное, негативного эффекта.

Простуда

– Но ведь топические стероиды — это гормональный препарат. Разве его можно использовать при простуде, давать детям, беременным или хроническим больным?

– В отличие от обычных стероидов, топические не всасываются в кровь и не угнетают иммунитет. Поэтому их можно использовать детям, взрослым с острыми и хроническими болезнями носа и даже беременным, согласно показаниям прописанным в инструкциях к ним.

Топические стероиды обладают противовоспалительными, противоаллергическими и противозудными свойствами. Эффект у них накопительный, облегчение наступает только через 3 – 4 дня. Они расширяют соустья околоносовых пазух, и если там находился гной, то он легко отсмаркивается.

Конечно, есть заболевания, когда человеку не могут помочь даже топические стероиды. Это может быть связано с различными хроническими болезнями носа, пазух, носоглотки, например, с полипами, большими аденоидами, хроническими гайморитами и другими. Тогда человеку необходима помощь оперирующего лора. Нужно будет удалить полипы, аденоиды, выпрямить перегородку, расширить эндоскопически соустья с пазухами, что чаще всего приводит к полному выздоровлению.

Насморк.

Иногда бывает, что человек использует для лечения носа все в куче: и топические стероиды, и сосудосуживающие капли, и промывания, и антибиотики. В итоге ему не помогает ничего, ведь стероиды перестают действовать, сосудосуживающие капли вызывают привыкание, а промывания носа – осложнения. Поэтому правильно использовать только топические стероиды, а при сильных воспалениях еще и антибиотики.

Подробнее о том, что делать при простуда и к кому обращаться, Евгений Тимошенский рассказала в отдельном интервью altapress.ru.

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Взято отсюда

05.03.2024