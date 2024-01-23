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Новая операционная открылась в краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле

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Новая операционная открылась в краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле

Благодаря современному медицинскому оборудованию здесь будут делать более 2 тысяч операций в год.

Источник фото: Катунь 24

История эта началась после визита в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2 губернатора Виктор Томенко. На встрече с коллективом прозвучала просьба помочь открыть новую операционную в отделении колопроктологии. Это помогло бы снизить нагрузку на операционные хирургического отделения больницы, улучшить условия и для сотрудников, и для пациентов.

«Самая большая проблема была — помимо кадровой — узкое место — это наличие операционных. На три полноценных отделения было всего четыре операционных. Учитывая, что мы и экстренную помощь оказываем, и плановую, это было узкое место, то есть больше сорока-пятидесяти операций в сутки мы выполнять не могли физически. С появлением новой операционной мы теперь сможем увеличить количество операций до 20-25», — рассказал главный врач краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Александр Берестенников.

По распоряжению Виктора Томенко на капитальный ремонт операционной колопроктологического отделения из краевого бюджета было выделено 14 млн. рублей. По словам главного врача Александра Берестенникова, новая операционная помогает решать и кадровую проблему. Молодые специалисты сегодня работают здесь на самом современном оборудовании и в условиях, которые есть не во всех региональных больницах страны.

«Очень важно, когда пациент испытывает напряжение, волнение, попадает в современную операционную, это располагает, это вызывает спокойствие, чувство доверия. Ну и в целом такая современная медицина поднимает престиж профессии, доверие, помогает привлечь молодые кадры в нашу нелёгкую специальность», — отметил заведующий колопроктологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Шаляпин.

Кроме всего прочего, все передвижения пациентов до операционной будут теперь на одном этаже, а это удобнее и пациенту, и сотрудникам. Кстати, пациенты уже смогли оценить появление новой операционной.

«Сегодня я в 10 часов прооперировалась. И когда меня увезли в операционную, делал операцию Игорь Шаляпин, и когда через полчаса я глаза открыла и говорю: а скоро операция? Они мне говорят: в палату мы возвращаем. Я не поверила глазам», — поделилась пациентка краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Мария.

Большинство пациентов в отделении колопроктологии — мужчины работоспособного возраста. Новое оборудование и современные методы лечения помогают пациентам краевой клинической больницы раньше встать на ноги: время послеоперационной реабилитации сокращается практически в два-три раза.

Взято отсюда.

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