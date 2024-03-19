Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Молодожёны впервые в истории края смогут зарегистрировать брак за пределами помещений органов ЗАГС.
Источник фото: vk.com/gmilika
Скрепить свой семейный союз узами брака жители Алтайского края теперь могут в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Об этом сообщили в управлении юстиции региона.
Здание музея является памятником архитектуры, истории и культуры конца XIX века. Молодожёны смогут сделать знаменательное событие в их жизни неповторимым и запоминающимся в необычном интерьере и атмосфере прошлой эпохи.
Подробности можно получить как в музее, так и в органах ЗАГС Барнаула.
Взято отсюда.
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