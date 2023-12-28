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Новогодняя фотозона для пассажиров и посетителей установлена на вокзале Барнаул

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Новогодняя фотозона для пассажиров и посетителей установлена на вокзале Барнаул

Западно-Сибирские железнодорожники установили в холле вокзала Барнаул новогоднюю елку и праздничную фотозону для пассажиров.

Она состоит из нескольких элементов: баннер с изображением паровоза на фоне зимнего пейзажа, подиум с табличкой «С Новым годом!» и световое кольцо, украшенное новогодними игрушками. Высота фотозоны – около 3 метров.

Жители и гости Барнаула могут сделать здесь праздничное фото на память.

Добавим, что в преддверии Нового года в Алтайском крае железнодорожники украшают фасады зданий и внутренние помещения. Так, на территории вокзала со стороны города также появился праздничный замок, изготовленный из светодиодных трубок и новогодней мишуры.

Взято отсюда.

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