Новосибирцы массово пожаловались на отравление роллами

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Горожане заказали роллы на дом, а через сутки начали обращаться к врачам из-за плохого самочувствия. Массовым отравление заинтересовался Роспотребнадзор

В Новосибирске местные жители рассказали, что отравились роллами из одной и тоже службы доставки, сообщает “КП-Новосибирск” .

“10 января мы с девушкой заказали два сета. Плохо нам обоим стало на следующий день. Поднялась температура, тошнило, в животе была колющая боль, – пожаловался один из пострадавших.

По словам 25-летнего горожанина, они обратились в больницу, где у них взяли анализы. Сейчас сибиряки ждут результатов.

Еще одной пострадавшей стало 16-летняя девочка-подросток. Школьница вместе с подругой также заказала два сета, а через какое-то время обе почувствовали себя плохо.

“У дочки поднялась температура 39,6. Она лежала пластом. Мы вызвали участкового врача, дочку отправили на больничный”, – рассказала мама школьницы.

Врачи диагностировали у девочки острый энтероколит средней степени тяжести. У больной началась сильная интоксикация. По словам матери подростка, сейчас школьница пошла на поправку и начала есть.

“Когда я написала отзыв о фирме, то со мной связались представители этой компании, сказали, что сейчас идут проверки. Обещали вернуть деньги“, – добавила она.

В местном Роспотребнадзоре после массовых жалоб на доставку роллов начали расследование, в ходе которого установят причины произошедшего, .

Юрист Егор Горшков рассказал, что в случае отравления необходимо зафиксировать факт случившегося у врача, а потом написать претензию в организацию. В документе следует упомянуть о расходах на лечение, упущенном заработке, моральном вреде, а также потребовать компенсацию.

“Если владелец не удовлетворит претензию, то нужно будет обращаться в суд. В иске к пунктам, которые указывали претензии, нужно потребовать оплату штрафа в 50% от суммы иска и возмещение судебных расходов, – отметил эксперт.

Напомним, что в конце ноября в Барнауле массово отравились посетители кофейни “Йель”. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Само заведение закрыли на 90 суток.

Взято отсюда.

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