реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Новосибирцы массово пожаловались на отравление роллами

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Новосибирцы массово пожаловались на отравление роллами

Фото: unsplash.com

Горожане заказали роллы на дом, а через сутки начали обращаться к врачам из-за плохого самочувствия. Массовым отравление заинтересовался Роспотребнадзор

В Новосибирске местные жители рассказали, что отравились роллами из одной и тоже службы доставки, сообщает “КП-Новосибирск” .

“10 января мы с девушкой заказали два сета. Плохо нам обоим стало на следующий день. Поднялась температура, тошнило, в животе была колющая боль, – пожаловался один из пострадавших.

По словам 25-летнего горожанина, они обратились в больницу, где у них взяли анализы. Сейчас сибиряки ждут результатов.

Еще одной пострадавшей стало 16-летняя девочка-подросток. Школьница вместе с подругой также заказала два сета, а через какое-то время обе почувствовали себя плохо.

“У дочки поднялась температура 39,6. Она лежала пластом. Мы вызвали участкового врача, дочку отправили на больничный”, – рассказала мама школьницы.

Врачи диагностировали у девочки острый энтероколит средней степени тяжести. У больной началась сильная интоксикация. По словам матери подростка, сейчас школьница пошла на поправку и начала есть.

Когда я написала отзыв о фирме, то со мной связались представители этой компании, сказали, что сейчас идут проверки. Обещали вернуть деньги“, – добавила она.

В местном Роспотребнадзоре после массовых жалоб на доставку роллов начали расследование, в ходе которого установят причины произошедшего, .

Юрист Егор Горшков рассказал, что в случае отравления необходимо зафиксировать факт случившегося у врача, а потом написать претензию в организацию. В документе следует упомянуть о расходах на лечение, упущенном заработке, моральном вреде, а также потребовать компенсацию.

“Если владелец не удовлетворит претензию, то нужно будет обращаться в суд. В иске к пунктам, которые указывали претензии, нужно потребовать оплату штрафа в 50% от суммы иска и возмещение судебных расходов, – отметил эксперт.

Напомним, что в конце ноября в Барнауле массово отравились посетители кофейни “Йель”. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Само заведение закрыли на 90 суток.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости района алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Крокодил выпрыгнул на берег, набросился на девочку и уплыл с нею в зубах

17.01.2024

 Происшествия

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

17.01.2024

 Происшествия

В Барнауле проводят проверку по факту массового ДТП

17.01.2024

 Происшествия

Поймали несовершеннолетнего главаря «банды боевых шмелей». Один член группировки в розыске

17.01.2024

 Происшествия

В Ростовской области горит Шахтинский полиэфирный завод

17.01.2024

 Происшествия

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Происшествия

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

 Интересное

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Интересное

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске