Новосибирец в Барнауле сжег машин на 10,4 млн рублей

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Поджигатель действовал из корыстных побуждений – за преступление ему обещали 100 тысяч рублей. Теперь он находится в СИЗО

Житель Новосибирска поджег в Барнауле шесть автомобилей, чем причинил их владельцам материальный ущерб на 10,4 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Следователи установили, что мужчина пошел на преступление за деньги. Ему пообещали 100 тысяч рублей за поджог припаркованных во дворе машин.

На данный момент Октябрьский районный суд продлил новосибирцу срок содержания под стражей. Его обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Ранее в Бийске задержали подозреваемого в поджоге иномарки депутата городской Думы. В совершении преступления признался 37-летний житель Смоленского района.

Взято отсюда.

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