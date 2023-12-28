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Новый год отпраздновали в библиотеке

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Новый год отпраздновали в библиотеке

26 декабря в читальном зале гуманитарных наук научной библиотеки АлтГУ состоялась встреча с иностранными слушателями подготовительного отделения для иностранных обучающихся института гуманитарных наук. Встреча была посвящена традициям празднования Нового года в России.

    • Наши гости познакомились с историей появления праздника, узнали какие новогодние традиции и обычаи соблюдаются россиянами и кто такие Снегурочка и снеговик (по одной из предложенных версий – «снегочеловек»).

    Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята подписывали друг другу новогодние открытки, отгадывали загадки, принимали активное участие в веселых конкурсах.

    Завершился праздник хороводом вокруг книжной ёлки. Ребята из Боливии, Ливии, Сомали, Нигерии, Уганды, Китая, Египта, Анголы, Мавритании, Зимбабве, Конго, ЮАР, Лаоса и Монголии спели «В лесу родилась елочка» на русском языке. Но, конечно же, песни у ёлки звучали не только на русском.

    Взято отсюда.

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