Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Новый год в Алтайском крае начался с плюсовой температуры

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Новый год в Алтайском крае начался с плюсовой температуры

Фото: unsplash.com

После штормового 31-го декабря погода в крае утихомирилась, по крайней мере порывы ветра если и будут, то слабее, чем накануне

1 января в Алтайском крае успокоился ветер, а градусники местами покажут до +1, сообщается в прогнозе регионального Гидрометцентра .

В первый день нового 2024-го года по краю ожидается -4…+1 градус, в Барнауле 0…-2.

Местами может пройти небольшой снег и мокрый снег, возможны метели. На дорогах местами гололедица. Сила юго-западного ветра составит 7-12 м/с, но порывы могут достигать 15-20 м/с.

Накануне погода многим помешала сосредоточиться на приготовлениях к празднику: перекрывались трассы , а населенные пункты остались без электроэнергии как раз в тот момент, когда пора было готовить новогодний стол.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтая сегодня видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

01.01.2024

 Новости

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

01.01.2024

 Новости

Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

01.01.2024

 Новости

В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

01.01.2024

 Новости

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

01.01.2024

 Новости

Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

01.01.2024

 Новости

Обнародована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

01.01.2024

 Новости

На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

01.01.2024

 Новости

Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix