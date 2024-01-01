Новый год в Алтайском крае начался с плюсовой температуры

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После штормового 31-го декабря погода в крае утихомирилась, по крайней мере порывы ветра если и будут, то слабее, чем накануне

1 января в Алтайском крае успокоился ветер, а градусники местами покажут до +1, сообщается в прогнозе регионального Гидрометцентра .

В первый день нового 2024-го года по краю ожидается -4…+1 градус, в Барнауле 0…-2.

Местами может пройти небольшой снег и мокрый снег, возможны метели. На дорогах местами гололедица. Сила юго-западного ветра составит 7-12 м/с, но порывы могут достигать 15-20 м/с.

Накануне погода многим помешала сосредоточиться на приготовлениях к празднику: перекрывались трассы , а населенные пункты остались без электроэнергии как раз в тот момент, когда пора было готовить новогодний стол.

Взято отсюда.

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