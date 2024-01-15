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Новый отряд снежного десанта «Арктика» отправляется в доброе путешествие

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Новый отряд снежного десанта «Арктика» отправляется в доброе путешествие

26 января стартует Всероссийская акция «Снежный десант РСО», в которой примут участие бойцы студенческих отрядов Алтайского филиала Президентской академии.

Впервые на базе филиала создан отряд снежного десанта «Арктика»: ребята совсем скоро отправятся в Каменский район. Его командиром стала Валерия Мальцева, командир Штаба Студенческих отрядов, а комиссаром – Анастасия Реморенко, комиссар Штаба Студенческих отрядов.

Студенты поедут в села региона, где в течение семи дней будут помогать в уборке снега и хозяйственных делах людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, а также семьям мобилизованных. Кроме того, бойцы посетят школы региона, где проведут мастер-классы и профориентационные встречи, а вечерами представят концертные программы.

Всего 26 бойцов Академии в составе разных отрядов посетят девять районов:

  • ОСД «Буревестник» – Шелаболихинский район;
  • ОСД «Стимул» – Тогульский район;
  • ОСД «Созвездие» – Табунский район;
  • ОСД «Ледовый» – Локтевский район;
  • ОСД «Армада» – Немецкий национальный район;
  • ОСД «Гольфстрим» – Ключевской район;
  • ОСД «Аквилон» – Крутихинский район;
  • ОСД «Прометей» – Алтайский район;
  • ОСД «Айсберг» – Новичихинский район;
  • ОСД «Арктика» – Каменский район.

    • Каждый год студенты Алтайского филиала Президентской академии отправляются в зимнее путешествие под названием «Снежный десант РСО». Акция позволяет ребятам из разных вузов объединиться, чтобы сделать много добрых дел, побывать на просторах Алтайского края, познакомиться с интересными людьми и получить много положительных эмоций. Мы желаем бойцам плодотворной и продуктивной работы в этом году!

    Варвара Эрмиш Директор центра координации молодежных проектов и программ Алтайского филиала РАНХиГС

    Взято отсюда.

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