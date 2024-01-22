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О правилах поведения в школе и дома с учащимися начальной школы побеседовала следователь Шипуновского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю

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О правилах поведения в школе и дома с учащимися начальной школы побеседовала следователь Шипуновского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, защита детей от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета России. С целью профилактики несчастных случаев с детьми, совершения в отношении них преступлений, формирования у подрастающего поколения законопослушного поведения, сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю на постоянной основе проводят встречи с учащимися образовательных учреждений региона.

Так, накануне следователь Шипуновского межрайонного следственного отдела провела профилактическую беседу с учащимися 2 класса Поспелихинской средней общеобразовательной школы № 2.  

Для второклашек сотрудник следственного ведомства прочла лекцию на тему «Проступок и ответственность», акцентировав внимание на необходимость соблюдения правил поведения в школе, четкого следования Уставу образовательного учреждения. Вместе с тем, следователь разъяснила ребятам как вести себя, когда дома нет взрослых, чтобы не стать жертвой преступления, напомнила​ о​ том, почему нельзя открывать двери незнакомым людям и​ вступать с​ ними в​ разговор. Значительная часть беседы была посвящена особенностям безопасного поведения детей при общении в социальных сетях.

Ребята с интересом слушали следователя, задавая вопросы и принимая активное участие в дискуссии.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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