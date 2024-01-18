О результатах лабораторного контроля исследований проб воды, отобранных в местах размещения Крещенских купелей

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в январе 2024 на христианский праздник Крещения Господня на территории края будет действовать 41 крещенская купель.

В целях проверки безопасности открытых водоемов, предназначенных для проведения обрядовых мероприятий, специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю совместно с сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» с 11.01.2024 проведен отбор воды из водоемов, на которых оборудованы крещенские купели. Всего отобрано 44 пробы воды. Согласно результатам лабораторного исследования все отобранные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В городе Барнауле вода исследована из двух купелей: р. Обь в районе Речного вокзала и озера в п. Кирова, качество воды по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

По итогам проведенных совещаний с органами местного самоуправления по вопросу организации проведения праздника «Крещение Господне» администрациям городов и районов края рекомендовано установить предупреждающие аншлаги о запрете использования речной воды в питьевых целях.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминает жителям, что вода из купелей, организованных на водоемах является речной водой и для питьевых целей не пригодна.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтайского края и республики алтай ,