Ранее основатели заявляли, что могут закрыться навсегда

21 февраля 2024, 15:38398Написать комментарий

Кофейня «Йель» на проспекте Ленина в Барнауле, где в ноябре прошлого года произошло отравление посетителей, возобновила работу. Корреспондент NGS22.RU связалась с владелицей заведения Татьяной Эйдемиллер, чтобы узнать подробности открытия.

— И дизайн, и меню: полностью всё обновили. Не могу сказать, что это связано с переоткрытием. Просто давно нужно было это сделать. Меню обновили процентов на 70. Мы сами его делаем, у нас нет какого-то шеф-повара. Всё то же самое будет, в нашем стиле. С уклоном на здоровое питание: лосось, курица, — рассказала Татьяна Эйдемиллер.

Она уточнила, что цены в кофейне остались на прежнем уровне.

Напомним, в конце ноября прошлого года в кафе отравили 16 барнаульцев. Врачи диагностировали у них сальмонеллез — острое инфекционное заболевание. После этого на заведение обрушились проверки, а суд принудил закрыть точку на 90 дней.

— Роспотребнадзор выявил в этом заведении многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Судебный пристав приостановил деятельность кофейни, предупредив должника об административной ответственности в случае самовольного возобновления деятельности. Требование суда исполнено в полном объеме, — рассказывали в ФССП по региону.

Ранее NGS22.RU узнал, что на момент осмотра кафе сотрудниками ведомства в прошлом году, там не было документов на куриные яйца. Некоторые из пострадавших в соцсетях рассказывали, что им стало плохо после завтрака яйцами пашот.

Владельцы прокомментировали массовое отравление в одном из своих заведений только в начале декабря.

— Мы видим и понимаем, что по нашей репутации нанесен удар колоссальной силы, от последствий которого мы, скорее всего, уже не оправимся. В данный момент мы решаем, будем ли продолжать заниматься тем, что мы делали. Пытаемся понять, будут ли оставшиеся наши заведения нужны жителям нашего города или же такая ошибка непростительна и мы будем вынуждены навсегда изменить вид нашей деятельности, — говорится в соцсети «Йели».

Все подробности об инциденте мы собрали в один сюжет.

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Взято Источник

22.02.2024