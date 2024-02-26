Обвиняемого в убийстве бывшей жены приговорили к тюрьме в Барнауле

Прокурор запросил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Источник фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

26 февраля в Ленинском районном суде был вынесен приговор Константину Падуну, признанному виновным в убийстве бывшей супруги. Суд приговорил виновного к 9 годам исправительной колонии строгого режима.

В ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами произошел конфликт из-за того, что Константин не хотел выселяться из квартиры, несмотря на официальный развод.

В результате ссоры Константин задушил бывшую жену и спрятал тело на крыше дома. Избавившись от вещей и телефона убитой, дабы изобразить исчезновение женщины, Константин подал заявление в полицию.

Однако полиция выяснила, что женщина из дома не выходила, а после сотрудники нашли спрятанное тело. После чего уголовное дело передали в суд, пишет СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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