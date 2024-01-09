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Обвиняемый в убийствах Виталий Манишин останется под стражей до весны

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Обвиняемый в убийствах Виталий Манишин останется под стражей до весны

Фото: "Заря Приобья"

Несколько раз сторона защиты пыталась оспорить решение о заключении под стражу и перевести его на домашний арест, но суд каждый раз отказывает

Октябрьский районный суд Барнаула продлил арест обвиняемому в убийствах Виталию Манишину, сообщает amic.ru .

Манишин останется под арестом до 2 апреля. Последний раз меру пресечения ему продлевали 14 ноября 2023 года. Срок истек 2 января 2024 года.

Напомним, арест Виталия Манишина связывали в том числе с убийствами абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. При этом официального подтверждения со стороны следственных органов эти сведения не получили : в СК сообщили, что Манишина подозревают в убийстве несовершеннолетней девушки в 1989 году, сопряженном с изнасилованием. Позже стало известно, что в деле фигурирует более двух убийств.

С самого момента задержания родственники Манишина не могли добиться с ним встречи . Также за это время по каким-то причинам он отказался от услуг пятерых адвокатов .

Взято отсюда.

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