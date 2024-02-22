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Очевидец спас детей из горящего дома в Новоалтайске

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Очевидец спас детей из горящего дома в Новоалтайске

Пострадавших нет.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

22 февраля на улице 6-й Береговой в Новоалтайске загорелся двухэтажный частный жилой дом.

На место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 5 пожарных автоцистерн. Пламя удалось потушить на площади около 100 кв. м, передает МЧС по Алтайскому краю .

По информации диспетчерской службы, до прибытия пожарных очевидец спас из горящего дома троих детей. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Взято отсюда.

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