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«Одна из сложных компетенций»: знакомим с Вадимиром Пахомовым, участником регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

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«Одна из сложных компетенций»: знакомим с Вадимиром Пахомовым, участником регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

В 2024 году в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» студенты колледжа АлтГУ будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: «Веб-технологии», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Программные решения для бизнеса», «Администрирование отеля», «Туризм» и впервые «Правоохранительная деятельность».

  • Студент Вадимир Пахомов выступит в компетенции «Администрирование отеля». Его наставник – преподаватель Елена Зарецкая .

    Компетенция «Администрирование отеля» включает в себя большое количество устных модулей, более 50% из которых на английском языке, а также письменные задания.

    – Я параллельно готовлюсь с двумя преподавателями, так как моя компетенция довольно сложная. Вместе с Еленой Викторовной Зарецкой мы решаем разные кейсы из работы администратора отеля, смотрим задания прошлого года, – рассказал Вадимир Пахомов , студент колледжа АлтГУ. – А с Ириной Викторовной Овсянниковой я подтягиваю свой английский, потому что большая часть заданий чемпионата выполняется на английском языке.

    Участники данной компетенции должны продемонстрировать экспертам навыки работы с гостем в различных ситуациях: стандартных, например, бронирование номера, заселение и выселение гостя, а также экстраординарных и конфликтных, когда многое зависит от стрессоустойчивости студентов, их умений. Все действия выполняются в профессиональной программе управления отелем.

    – Очень высокие требования предъявляются к внешнему виду конкурсантов, так как соблюдение стандартов играет важную роль в деятельности отеля. При выполнении письменных заданий участники отвечают на запросы по бронированию, составляют графики работы персонала, рассчитывают ключевые показатели эффективности деятельности отеля, а также готовят отчет о финансовых результатах для руководителя. Подготовка к чемпионату – достаточно трудоемкий процесс, студент параллельно готовится к выполнению заданий на русском и английском языках, изучает компьютерную программу управления отелем, – рассказала Елена Зарецкая , преподаватель колледжа АлтГУ.

    Участие в чемпионате – шанс для каждого студента продемонстрировать свои способности, доказать, что он – настоящий профессионал. Уверены, Вадимир воспользуется им по максимуму.

    Взято отсюда.

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