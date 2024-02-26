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Одна из услуг органов ЗАГС Алтайского края станет доступна в офисах МФЦ

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Одна из услуг органов ЗАГС Алтайского края станет доступна в офисах МФЦ

Начиная с 1 марта 2024 года, в офисах МФЦ нашего региона станет доступна услуга по приему заявлений и выдаче повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния. Управление юстиции Алтайского края и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края подписали соглашения о сотрудничестве. Начальник управления юстиции Оксана Грохотова и директор МФЦ Елена Клюева определили порядок взаимодействия при организации предоставления государственных услуг в МФЦ. «Подписанное соглашение позволит жителям нашего региона решать вопросы более оперативно, теперь можно будет получить несколько услуг сразу в одном месте. Мы стараемся создать все условия для доступности получения государственных услуг», – отметила Оксана Грохотова.

Взято отсюда.

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