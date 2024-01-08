Офицеров ФСБ обвиняют в получении взяток на сумму свыше пяти млрд рублей

Фото: Алексей Кучерявых

Помимо этого одного из подозреваемых обвинили в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения

Троих офицеров управления “М” ФСБ России обвинили в получении взяток на общую сумму свыше пяти млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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“Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления “М” ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей”, – уточнил собеседник агентства.

Он же добавил, что помимо этого Ушакову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения).

Также сообщается, что Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Вероятно, именно эти обстоятельство позволяют им оставаться под домашним арестом. При этом Ушаков взят под стражу.

В 235-м гарнизонном военном суде ТАСС подтвердили информацию о домашнем аресте сотрудников ФСБ Царева и Манышкина, однако от других комментариев отказались.

Управление “М” было создано в ФСБ в 1999-2000 годах. Оно занимается контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СК и других силовых ведомствах.

Взято отсюда.

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