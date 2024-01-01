Ограничено движение по федеральной трассе в Алтайском крае

Ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе Р-256.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Мера касается участка трассы Барнаул — Бийск, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Ранее закрыли движение по нескольким участкам трасс в Алтайском крае.
В регионе объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра достигнут 28 метров в секунду.
МЧС рекомендует отказаться от дальних поездок. Телефоны службы спасения 112 и 101.
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Взято отсюда
01.01.2024