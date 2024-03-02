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Около 7 миллионов рублей составил товарооборот первой весенней ярмарки в Барнауле

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Около 7 миллионов рублей составил товарооборот первой весенней ярмарки в Барнауле

2 марта в Барнауле стартовал сезон продовольственных весенних ярмарок. Торговые площадки были организованы в каждом районе города.

Более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края представили широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и др. Всего было организовано более 130 торговых точек.

Товарооборот первой весенней ярмарки составил около 7 миллионов рублей.

Фото: мэрия Барнаула По словам председателя городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальи Кротовой, всего в этом году запланировано проведение 19 ярмарок. Первую посетило примерно 7 тысяч барнаульцев. Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчёности, овощи, фрукты.

Цены на ярмарках в среднем ниже на 20,55%, чем в торговых сетях, и на 22,85%, чем на рынках города.

Следующая ярмарка запланирована 23 марта.

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Взято отсюда.

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