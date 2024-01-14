Около двух килограммов наркотиков растительного происхождения изъяли полицейские у жителя Бийска

Следователи Межмуниципального управления МВД России «Бийское» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Его фигурант – 40-летний ранее судимый слесарь из наукограда. Мужчина проживает в заречной части города Бийска.

В надворных постройках, принадлежащих бийчанину, сотрудники полиции обнаружили и изъяли растительное вещество с резким запахом конопли.

Эксперты-криминалисты подтвердили, что в пакете, изъятом у жителя Бийска, была марихуана, общий вес которой составил порядка 1 900 граммов. Мужчина признался, что заготовил наркосодержащие растения для личного употребления.

В настоящее время ведется расследование, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взято отсюда.

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