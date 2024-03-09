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Около полусотни беспилотников уничтожили над российским регионами ночью 9 марта

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Около полусотни беспилотников уничтожили над российским регионами ночью 9 марта

Фото: кадр видео Минобороны России

В ночь российские силы ПВО уничтожили 47 беспилотников самолетного типа, выпущенных со стороны Украины. Большинство были нацелены на Ростовскую область

Ночью 9 марта Украина попыталась нанести удар по регионам России с помощью 47 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один БПЛА над Белгородской областью, два над Курской, три над Волгоградской. Основная масса попыталась атаковать Ростовскую область. Там ликвидировали 41 беспилотный аппарат.

За неделю российская авиация и ПВО сбили 796 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Украины.

Ранее в Курской области после атаки беспилотника загорелся склад с топливом .

Взято отсюда.

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