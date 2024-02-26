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Оперативники ищут пропавшего 9 лет назад жителя Алтайского края

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Оперативники ищут пропавшего 9 лет назад жителя Алтайского края

Фото: t.me/utsibfo

Мужчина уехал на автомобиле из поселка Бачатского домой в село Сосновка Заринского района еще в 2015 году и пропал. Среди особых примет выделяется шрам в 15 см

Сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России на станции Белово Кемеровской области разыскивают без вести пропавшего 64-летнего Ивана Токарева, сообщила транспортная полиция Сибири в Telegram .

Еще 2 сентября 2015 года он выехал из поселка Бачатского Кемеровской области домой в село Сосновка Заринского района Алтайского края. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

  • Приметы: на вид около 60 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, короткие, носит усы.
  • Особые приметы: на животе от груди до пупка шрам длинной около 15 см.
  • Был одет в ветровку серого цвета, темно-синюю олимпийку с желтыми вставками на белой молнии, голубую рубашку, темно-зеленые брюки, черные туфли, черную кепку.

    • ️Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Токарева, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону 8(38452) 9-25-49 – дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово, 8(38452) 9-36-78 – отделение уголовного розыска ЛО МВД России на станции Белово.

    Ранее в Барнауле без вести пропала 31-летняя женщина .

    Взято отсюда.

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