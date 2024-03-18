Определились финалисты студенческой лиги КВН

В минувшую пятницу в АлтГТУ прошла ½ финала открытой студенческой лиги КВН АлтГТУ «Политех- Алтай».
По итогам всех конкурсов первое место заняла команда «Если надо» факультета информационных технологий АлтГТУ. На втором месте – команда «Сборная строительного» строительно-технологического факультета АлтГТУ, на третьем месте – сборная команда Рубцовского индустриального института АлтГТУ «Красивое» .
Финальные игры пройдут в АлтГТУ в конце апреля.
Взято отсюда.
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