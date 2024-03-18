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Пластиковые окна в Горняке

Определились финалисты студенческой лиги КВН

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Определились финалисты студенческой лиги КВН

В минувшую пятницу в АлтГТУ прошла ½ финала открытой студенческой лиги КВН АлтГТУ «Политех- Алтай».

По итогам всех конкурсов первое место заняла команда «Если надо» факультета информационных технологий АлтГТУ. На втором месте – команда «Сборная строительного» строительно-технологического факультета АлтГТУ, на третьем месте – сборная команда Рубцовского индустриального института АлтГТУ «Красивое» .

Финальные игры пройдут в АлтГТУ в конце апреля.

Взято отсюда.

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