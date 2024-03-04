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Опубликовано видео экстрадиции из Аргентины в Россию экс-главы барнаульского “Жилфонда”

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Опубликовано видео экстрадиции из Аргентины в Россию экс-главы барнаульского "Жилфонда"

В аэропорту Буэнос-Айреса правоохранители Аргентинской Республики передали сотрудникам Интерпола России Людмилу Авдюхину. Бывшего директора барнаульского филиала агентства недвижимости «Жилфонд», которая украла у клиентов более 150 млн рублей, экстрадировали из страны.

МВД России опубликовало видео экстрадиции Авдюхиной из Аргентины в Россию. Судя по кадрам, мошенница к этой процедуре относится спокойно, уверено следует за полицейскими с невозмутимой улыбкой.

Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в крупном размере. В 2022 году она была руководителем риэлтерского агентства в Барнауле. По версии следствия, женщина брала у покупателей на хранение крупные суммы для передачи продавцам. Также она предлагала вкладывать инвестиции в приобретение имущества. Однако ничего из этого она не делала, и в итоге похитила более 150 млн рублей и убежала за границу.

В прошлом году благодаря задействованию каналов Интерпола ее местонахождение было установлено, Авдюхину задержали на территории Аргентины. Ходатайство Генпрокуратуры РФ было удовлетворено и принято решение об экстрадиции обвиняемой.

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Взято отсюда.

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