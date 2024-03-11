Основы бережливого производства начали изучать в колледже Алтайского госуниверситета

В 2023-2024 учебном году в колледже АлтГУ появилась новая учебная дисциплина – «Основы бережливого производства». В соответствии с ФГОС СПО, утвержденными после 2021 года, она входит в обязательную часть социально-гуманитарного цикла образовательной программы и направлена на развитие компетенций с учетом профиля специальности.

– Понимание и внедрение принципов бережливого производства имеет решающее значение для формирования культуры эффективности в любой организации. Эта дисциплина ценна не только для производственных компаний, но и для непроизводственных предприятий, поскольку она предполагает оптимизацию рабочих пространств, сокращение затрат, например, на канцелярские товары и повышение общей операционной эффективности, – прокомментировал важность введения дисциплины «Основы бережливого производства» в образовательные программы Роман Ракитин , директор колледжа АлтГУ.

Первыми новую дисциплину начали изучать студенты трех специальностей: 43.02.16 Туризм и гостеприимство, 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. Уже в следующем году этот список расширится – добавятся специальности 42.02.01 Реклама и 40.02.04 Юриспруденция.

– Для того чтобы каждый студент смог приобрести навыки использования бережливых технологий, к реализации данной дисциплины привлечены педагоги, обладающие необходимым набором профессиональных компетенций. Преподаватели используют в учебном процессе эффективные методики преподавания, предполагающие наряду с традиционными лекционными занятиями выполнение практических работ, решение кейсов, практических заданий, разработку проектов, также применяются активные и интерактивные формы проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий, – рассказала Наталья Насонова , заместитель директора – начальник методического отдела колледжа АлтГУ.

Взаимодействие с предприятиями – важный элемент внедрения и реализации новой учебной дисциплины. Кроме того тема бережливого производства отражается в проектной деятельности студентов всех специальностей, реализуемых в колледже: при изучении отдельных дисциплин, разработки междисциплинарных проектов и проектов, создаваемых в рамках деятельности колледжных предметных кружков и объединений. Например, студенты IT-специальностей начали работать в этом направлении и по просьбе индивидуального предпринимателя Дмитрия Соломонова подготовили видеоролик, который уже применяется на производстве.

Руководство колледжа АлтГУ запустило ряд мероприятий, благодаря которым происходит осознанное внедрение новой учебной дисциплины в образовательные программы. Встреча Александра Вагенлейтера , руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края, и студентов колледжа АлтГУ открыла цикл мероприятий, посвященных знакомству учащихся с предметом от специалистов-практиков Алтайского края. Кроме того, разработано положение краевого конкурса дизайнерских работ по тематике бережливого производства.

– Бережливое производство позволяет сократить расходы на всех этапах производства, повышает скорость производственных процессов, улучшает качество продукции, обеспечивает в конечном счете рост производительности труда, о необходимости увеличения которого говорят в нашей стране с высоких трибун, в том числе Президент РФ, – рассказал Александр Вагенлейтер , руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края.

Новая дисциплина поможет студентам расширить актуальный спектр компетенций, сформировать знания концептуальных основ бережливого производства и умений применения инструментов для решения задач профессиональной деятельности.

Взято отсюда.

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