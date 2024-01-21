Останутся ли без воды владельцы участков в барнаульском СНТ «Декоратор»?

Садоводство «Декоратор» и АО «Декоративные культуры» не могут решить, кому принадлежат артезианские скважины.

Отношения садоводства «Декоратор» и соседствующего предприятия «Декоративные культуры» как у давно женатой пары: 30 лет жили душа в душу, а теперь – как кошка с собакой. Последней каплей стал замок на воротах, что ведут к артезианской скважине. Предприятие-хозяин, как говорится, ушло и закрыло дверь. Хотя воду садоводам не отключали, они возмущены – последние 30 лет считали эту скважину и три соседних своими по праву. На то был официальный приказ, подписанный в 1992 году. Но в 1996-м, после того как совхоз превратился в акционерное общество «Декоративные культуры», подписали новый документ – о передаче «Декоратору» четырёх скважин. Причина – дорогостоящее обслуживание. Это решение узаконить пользование водными резервами и стало точкой невозврата. Земля под тремя скважинами – в собственности предприятия «Декоративные культуры». Четвёртая находится на территории садоводства и не вызывает споров. Замдиректора Владимир Халковский поясняет: СНТ создали ещё при советской власти, «Декоративные культуры» были совхозом, а дачи принадлежали его работникам. Их подключили к централизованной системе полива, которая изначально предназначалась для лесопитомника. Почти 30 лет жили мирно, а потом решили заявить права на скважины. Руководство «Декоративных культур» предложило жителям оформить договор аренды – чтобы не отступать от буквы закона. По словам заместителя директора, плата составит 20 тысяч в месяц со всего СНТ, то есть 66 рублей 60 копеек с домовладения. Такие условия собственников не устроили – они и так вложили в эти скважины достаточно. Только насосы меняли не меньше шести раз.

Сегодня будет цена одна, а через год – неизвестно какая. Неизвестно, что дешевле – пробурить скважину или платить аренду.

Елена Прядухина , жительница СНТ «Декоратор»

Чтобы обезопасить себя, жители пошли отстаивать своё право на пользование скважинами в арбитражный суд. Безуспешно – суд не просто занял сторону «Декоративных культур», но и указал садоводам на нарушение – чтобы лицензия на пользование недрами имела силу, им нужно оформить землю под скважинами в собственность или аренду. То же подтвердили в Министерстве природных ресурсов и природоохранной прокуратуре, куда обращалось руководство предприятия.

Мы документально везде на всех уровнях доказали, что это наше имущество. Говорят, что мы хотим их воды лишить. Нигде ни слова об этом не сказали. Мы – организация коммерческая, сами зарабатываем деньги. Мы содержим земли, мы за них платим налоги, причём немаленькие. На каком основании мы должны им отдать в безвозмездное пользование?

Валерий Халковский , заместитель генерального директора по безопасности АО «Декоративные культуры»

Мы очень боимся и будем просить администрацию, будем обращаться куда-то ещё, чтобы нам какое-то решение позволили, ну либо дали время хотя бы. Мы будем бурить скважину тогда в садоводстве, но нам на это нужно хотя бы время. И хотя бы собрать деньги с людей, потому что все за деньги людей происходит. Бесплатно ничего не делается.

Елена Прядухина , житель СНТ «Декоратор»

На новую скважину потребуется не меньше шести миллионов рублей, плюс – согласовать место и провести геодезию. Бесплатной не будет и апелляция – сейчас садоводы обсуждают и такой вариант. Впрочем, раздел «совместно нажитого» редко обходится дёшево, а уж тем более заканчивается мирно.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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