От Алтайского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных условиях

В Алтайском крае 10 марта 2024 года ночью по западу, а днём на большей части территории ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололёдные явления, на дорогах в ночные и утренние часы местами сильная гололедица.

Днём 10 марта 2024 года местами порывы ветра до 20-22 м/с. Повышение температуры воздуха днём до +1…+6 гр., местами в предгорьях до +11 гр.

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла. Также следите за информацией о состоянии дорог. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов – возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания.

В дневные часы возможно подтопление талыми водами пониженных мест рельефа, дорог.

В случае происшествий звоните на 101 или 112

Взято отсюда.

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