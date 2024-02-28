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Откуда корни растут. Что такое флористика и как собрать красивый букет самостоятельно

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До Международного женского дня осталось не так много времени. Цветочные магазины впрок закупают розы, тюльпаны и пионы. Директор цветочной мастерской Freya Flor Татьяна Линник показала altapress.ru, как флористы собирают шикарные букеты. И немного рассказала о профессии.

Откуда корни растут. Что такое флористика и как собрать красивый букет самостоятельно

Букет. Цветы. Флорист.

Флористика – целое искусство, которое требует профессиональных знаний и практических навыков. Наш сюжет поможет самостоятельно собрать уникальный букет и познакомиться с профессией флориста поближе.

Первые упоминания о флористике можно найти в Древнем Египте, где цветы использовались только при погребальных обрядах и во время религиозных церемоний. Разнообразные бутоны были символом почета и уважения.

В Древней Греции и Риме с помощью цветов создавали гирлянды и букеты. Еще ими украшали храмы, а любой праздник не мог обойтись без этих красочных растений.

Откуда корни растут. Что такое флористика и как собрать красивый букет самостоятельно

Цветы.

В Средние века появляются первые парки и сады, которые активно заселяют цветами. Среди них нежные лилии, колючие розы, душистая лаванда и яркие маргаритки.

Только в девятнадцатом веке начали составлять уникальные цветочные композиции. Соединяли вместе разные виды побегов и на выходе получали необычные букеты.

Откуда корни растут. Что такое флористика и как собрать красивый букет самостоятельно

Букеты и композиции.

В двадцатом веке флористика стала доступна не только аристократии, но и широкой публике. Люди начали экспериментировать – использовать разные методы сбора букетов, а также добавлять аксессуары. Это продолжается и в наше время.

Ранее эксперты заявили, в 2024 году букет на 8 марта выйдет дороже.

Ксения Старосельцева, Ева Станченко, Алена Николаева, Дарья Денисова и Ангелина Бушмакина

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Взято отсюда
28.02.2024

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