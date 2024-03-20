“Пацаны не извиняются”: Кологривый отказался просить прощения у укушенной официантки

Фото: vk.com/idkologrivyy

Причиной для нападения на официантку мог стать ее отказ в близости. Есть информация, что девушка собирается пройти медосвидетельствование

В новосибирском кафе раскрыли детали скандала с актером Никитой Кологривым. Сотрудники предполагают, что он был в алкогольном опьянении и покусал официантку, сообщает NGS .

Как отмечает Mash , актер угрожал позвонить друзьям, которые “порешают” всех на месте. Сотрудники пытались разрешить конфликт мирно, но не вышло. На опубликованных в Сети кадрах видно, как актер бегает по заведению по пояс голый, а окружающие пытаются его оттащить.

На следующее утро персонал связался с менеджером Кологривого, чтобы он попросил прощения и подарил цветы пострадавшей. Однако, по данным Shot , на актера заявили в полицию, так как извиняться перед официанткой Кологривый не стал.

Предварительно, после информации о дебоше Кологривого задержали в Новосибирске. Ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что работники одного из ресторанов Новосибирска пожаловались на поведение навестившего родной город актера Никиты Кологривого. Кологривый был сильно пьян, приставал к официантке и даже укусил ее за ногу.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,