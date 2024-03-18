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Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

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Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Любимый, народный, обаятельный в своей вальяжности и умевший смешить, оставаясь совершенно серьезным. Ушел за несколько месяцев до своего 90-летия. Время не щадит даже великих. Но о них остается память. Мы предлагаем вам прочитать интервью Александра Ширвиндта и Михаила Державина, которое они дали нашему изданию в далеком 1991 году.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт.

Остались прекрасные роли и чудесные книги. Многие помнят щемящую фотографию Ширвиндта, одиноко стоящего на пустой сцене Театра Сатиры. Она была сделана в январе 2018 года – в день смерти его ближайшего друга Михаила Державина, с которым они были вместе более 70 лет: играли в спектаклях и фильмах, выступали с искрометными миниатюрами на концертах и «капустниках».
И даже интервью они частенько давали, так сказать, дуэтом. Не стала исключением и их беседа с молодыми корреспондентами не менее молодой тогда газеты «Свободный курс» Ириной Чанцевой и Олегом Голиковым.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт и Михаил Державин.

В 1991 году Михаил Михайлович и Александр Анатольевич приезжали на гастроли в Барнаул. Вот как вспоминает об этой встрече Ирина:
«Разговаривали в гримерке. Отвечали на вопросы вдвоем. Ширвиндт курил свою трубку. Ноль высокомерия к провинциальный прессе в моем, тогда еще молодом лице… Отвечали с юмором (а разве они могли по- другому?), не перебивая, а дополняя друг друга.
Угощали растворимым кофе.
Смеялись. Звезды невероятной величины. А беседовать было легко, как будто со старыми знакомыми. И интерес к вопросам был искренним. А может играли этот интерес? Ведь великие Мастера.
На мой вопрос, как мне можно согласовать с ними материал перед печатью, ответил Александр Ширвиндт:
– Можешь подготовить интервью и отправлять в печать. Девушка ты умная и, как нам показалось, порядочная. Запись на диктофоне у тебя есть. Успехов!»

Редакция altapress.ru представляет вашему вниманию этот исторический во всех смыслах материал.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Свободный курс 1991 год.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Свободный курс 1991 год.

Красиво шутим и без последствий…

Первой во Дворец спорта приехала Роксана Бабаян. Оказалось, что нас не успели забыть после майских гастролей в Барнауле (интервью с певицей было опубликовано в одном из прошлых номеров «СК»). Не стоит скрывать — комплимент нашей газете услышать от нее было приятно и лестно. Она же и представила нас театрально-эстрадным мэтрам Михаилу Михайловичу Державину и Александру Анатольевичу Ширвиндту. В гримерной артисты готовились к выступлению, а мы задавали им вопросы.

— Вы театральные актеры, но публика в большей мере знает вас благодаря телевидению как эстрадных артистов, выступающих в концертных программах с сатирическими миниатюрами. Как вы считаете, каким образом можно донести до нас, до провинции, основной пласт вашей деятельности?

А. Ш.: — Очень просто: позвать театр. Стыдно вам должно быть: такой огромный и замечательный город, и в нем ни разу не был наш театр. Хотя, прямо скажем, дороговато стало ездить. Езда дорогая, гостиницы дорогие. Махину эту поднять почти невозможно.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт.

— М. Д.: — Нужно приложить совместные усилия. Здесь большие возможности у телевидения. Недавно, в Москве показывали наш спектакль «Самоубийца», правда по коммерческому каналу, концерт наш благотворительный. Так что имели возможность увидеть наших мастеров в полном составе. Наверное, ваш огромный край должен выйти на прямые контакты с телевидением. По-моему, это теперь возможно. И, я думаю, что российское телевидение имеет возможность показывать спектакли московских театров, в частности, нашего. На пленку их снято очень много.

— Скажите, как приглашают сниматься на первую программу ТВ вас?

А. Ш.: — Все это очень индивидуально. Как и раньше, существует масса телередактуры. Причем их работа ведется порой в ущерб новым именам, которым и так трудно пробиться. В основном используются накатанные ситуации. Раскладывается вечный пасьянс при подготовке праздничных и концертных программ.

М. Д.: — В последнее время приходится все чаще отказываться. Мы просто в силу огромной занятости не успеваем делать свой материал. А специально для нас не пишут. Сами себе пишем, придумываем что-то. Потом ТВ снимает и даже не говорят, по какой программе пойдет.

А. Ш.: — И пойдет ли вообще.

М. Д.: — Эта организация не обязательная.

— Скажите, вас как эстрадных артистов знают за рубежом?

М. Д.: — Русскоязычное население, как сейчас говорят, да, знает.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт.

А. Ш.: — Мы бывали в Германии, в Америке, Канаде, Италии. Сейчас собираемся в Израиль. Но все это трудно, так как восприятие связано с языком. Поэтому в основном на нас идут люди из эмигрантских кругов.

— А наши эмигранты не забывают нашего специфического юмора?

М. Д.: — Совершенно не забывают.

А. Ш.: — Они только этим всем и живут.

М. Д.: — Конечно, у них есть антенны, они смотрят наше телевидение, они в курсе всех наших дел, но они хотят видеть «живьем» своих любимых актеров. Показатель здесь — ходят или не ходят. На нас ходят, нам повезло.

Сейчас в прессе часто проскальзывает, что вот, мол, советские артисты выступают в школах и колледжах. Но надо сказать, дай Бог, чтобы иные наши московские театры получили такие сцены когда-нибудь, как актерский колледж, например в Голливуде. Там и сцена поднимается, все буквально напичкано электроникой и кондиционеры есть (когда мы разговаривали, жара была ужасная. – Прим. И. Ч, О. Г.).

— Бывали вы на приемах в качестве выступающих у «сильных мира сего?»

А. Ш.: — Конечно, бывали (с миной скучающего сенбернара. – Прим. И. Ч., О. Г.). На так называемых правительственных концертах. И до застоя, и во время застоя, и после застоя. Сатирики же не меняются — сначала клеймят, потом едят. С разными правительствами. Это же так принято.

— Стол не изменился?

М. Д.: — Стол упростился. Одно время были безалкогольные столы, но сейчас снова все вернулось.

— А какие столы вам больше нравятся?

А. Ш.: — Хорошие.

М. Д.: — Мы же не ханжи

А. Ш.: — Много у вас там еще вопросов? А то нам еще на панель надо выйти (до выхода оставалось 10 минут. – Прим. И. Ч, О. Г.).

— Вы популярны во всей нашей стране. Публика какого города больше всего «въезжает» в ваш юмор?

М. Д.: — Да знаете, по-разному.

А. Ш.: — Это зависит от времени года. В такую жару никто не «въезжает». Ни мы в них, ни они в нас.

М. Д.: — Но все-таки есть театральные города с традициями. Особенно если раньше в них были театры, пусть и небольшие. Думаю, что ваш город тоже с традициями, ведь к вам в эвакуацию во время войны приезжали хорошие артисты. Да и эвакуированные рабочие из театральных городов создали особую культурную среду. Есть и менее театральные города. Конечно, нам трудно работать во Дворцах спорта — приходится делать специфические программы. В общем, города отличаются. Ваш город хороший.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт.

— Вопрос, связанный с кино. Какие у вас творческие планы?

М. Д.: — Сейчас выходят несколько картин с нашим участием. Анатолий Эйрамджан, режиссер фильма «Бабник», снял картину с участием Людмилы Гурченко. Это музыкальная комедия, где я тоже играю центральную роль. Александр Анатольевич тоже снялся в двух картинах. И еще в одной мы снялись вместе. Это «Чокнутые» Аллы Суриковой. Фильм о первых совместных предприятиях в России в послепушкинские времена.

— Александр Анатольевич, вы известны в Москве еще и как режиссер, Вы много ставите, кому-то помогаете… Что это — реализация вашего творческого потенциала в другом амплуа?

А. Ш.: — Я никаким организациям ничего не ставлю. Так как я давно привлечен к жанру эстрады, у меня много учеников. Им я помогаю. Могу назвать Винокура (ему мы вместе делали программу), Хазанова. Работал с Тонковым и Владимировым. И сейчас, когда молодые совсем уж «достают», приходится помогать. Но это не имеет никакого отношения к театральным коллективам, это только персональное.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт.

— Как у вас складываются отношения с Эльдаром Рязановым? Вы у него снялись в нескольких фильмах…

(Пока, мы задаем вопрос, Александр Анатольевич надевает пиджак от безукоризненно сшитого костюма и раскуривает трубку. По гримерной разносится аромат знаменитой «Герцеговины Флор».).

А. Ш.: — Он мой старинный друг. Он — очень мощная фигура. Хорош тем, что сам писатель и режиссер. Никаких дотошностей в смысле «это слово, то слово» нет. Атмосфера на площадке всегда сугубо импровизационная. У него можно фантазировать сколько угодно.

— Как вы относитесь к отъезду Михаила Казакова?

А. Ш.: — Мы очень давно с ним связаны. Весь процесс его метаний и мук происходил у нас на глазах. Он поехал по контракту. А там… как пойдет. Он человек необыкновенно импульсивный, может завтра вернуться или завтра остаться.

М. Д.: — Непредсказуемая личность

— Когда вы впервые снялись в кино?

А. Ш.: — Это был фильм «Она вас любит». Я тогда учился на четвертом курсе. И было это в 1956 году.

М. Д.: — А я еще раньше. Фильм «Они были первыми» с молодым Ульяновым, Марком Бернесом — фильм первых комсомольцев.

А. Ш.: — Это же реликвия. Мы же старые. Вы даже не помните этих лент.

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт.

— А у вас есть любимая роль в кино?

А. Ш.: — Всегда надо отвечать красиво. Это, мы сейчас с вами разговариваем серьезно, а отвечать надо красиво. Так вот, на ваш вопрос: «Какая любимая роль?» следует отвечать: «Она еще не сыграна!».

М. Д.: — На этом и заканчиваем. Сейчас наш выход.

Беседу вели Ирина Чанцева, Олег Голиков

Облаченные в элегантные костюмы, оба направились из гримерной в сторону сцены. Уже в полутемном, вытянутом как чулок коридоре, среди беспорядка и суеты мы задержали их еще на несколько минут: взять автограф для газеты. Корифеи заметно нервничали.

Тем временем заканчивалось первое отделение — выступление Роксаны Бабаян. Попрощавшись, к сцене продефилировал Александр Анатольевич, а затем, пожелав нам удачи, на выход заспешил Михаил Михайлович.

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Взято отсюда
18.03.2024

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Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

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