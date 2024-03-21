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Пассажирка автобуса в Барнауле пострадала в ДТП с Lexus

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Пассажирка автобуса в Барнауле пострадала в ДТП с Lexus

Фото: кадр видео Telegram-канала "В курсе 22"

Как установили инспекторы, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и въехал в иномарку. Пострадал один человек

21 марта в Барнауле на Павловском тракте, 267 произошло ДТП с участием автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №80 не выдержал дистанцию и столкнулся с Lexus, которым управлял мужчина 36 лет.

В результате 58-летней пассажирке автобуса потребовалась медицинская помощь, но обошлось без госпитализации.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее п оявилось видео с места смертельного ДТП на шоссе Ленточный Бор. Авария унесла жизни двух человек.

Взято отсюда.

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