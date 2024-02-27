Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

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В Новосибирск из Барнаула пассажиры должны были прилететь в 8.10, а в итоге прибыли в лучшем случае в 18.00 и на автобусе

26 февраля пассажиров самолета, который следовал из Москвы в Новосибирск, пересадили в автобус в Барнауле, пишет НГС .

Борт не смог приземлиться в пункте назначения из-за тумана и сел в Барнауле на дозаправку. Пассажиры час просидели в самолете, ожидая, пока заправятся другие воздушные судна. В итоге, как рассказала одна из пассажирок, представитель авиакомпании “Победа” заявил, что всех выгрузят и отправят домой на автобусе.

“Нам сказали, что у пилотов и стюардов закончилось рабочее время, поэтому они поедут отдыхать, а нас заберет автобус. Мы в шоке были. Мало того что мы в самолете просидели, так еще и автобус заказали из Новосибирска“, – вспоминает девушка.

Ждать автобус необходимо было еще шесть часов. Тем, кто этого не хотел, предложили доехать своим ходом. Деньги за билеты обещали вернуть.

Собеседница издания так и сделала, но деньги ей никто не вернул, так как у нее нет отметок на билете и доказательств того, что она не воспользовалась услугой доставки от авиакомпании.

Ранее в Барнауле “Победа” оставила пассажиров без гостиницы и получила штраф .

Взято отсюда.

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