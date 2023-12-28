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Пассажирский самолет с детьми на борту сел на реку в Якутии

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Пассажирский самолет с детьми на борту сел на реку в Якутии

Фото: pixabay.com

По предварительным данным, пилоты могли не увидеть взлетно-посадочную полосу. На кадрах с места происшествия заметно, что после посадки была плохая видимость, а реку замело снегом

В Якутии пассажирский самолет Ан-24 “Полярных авиалиний” вместо взлетно-посадочной полосы приземлился на реку Колыма. На борту находились 34 человека, в том числе двое детей, сообщает SakhaDay .

Инцидент произошел 28 декабря в аэропорту Зырянка в 11.50 по местному времени. По данным Baza , пилоты промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы. Однако есть и другая версия: ее могли не увидеть.

Предварительно, рейс следовал по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск. Уточняется, что все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что рейс Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт Толмачево сразу после взлета. У самолета авиакомпании S7 вышли из строя два двигателя.

Взято отсюда.

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