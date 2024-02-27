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Педагогов «Точек роста» в Алтайском крае научили программировать роботов

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Педагогов «Точек роста» в Алтайском крае научили программировать роботов

39 учителей начальных классов, технологии, немецкого языка, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, истории, обществознания, информатики, химии, физики и математики из 22 районов и 6 городов Алтайского края стали участниками курсов повышения квалификации по программе «Обучение робототехнике в центрах «Точка роста».

Занятия в Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова провели доцент кафедры информационных технологий Института информационных технологий и физико-математического образования Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков и учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий барнаульской гимназии №42 Алексей Зубов.

Педагогов научили собирать, подключать и программировать робота, рассказали о возможностях робототехнического оборудования центра «Точка роста» для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников. По словам заведующей кафедрой естественно-научного образования Алтайского института развития образования Ольги Горбатовой, участники занятий составили список лабораторных и практических работ, демонстраций по предмету, которые можно выполнить с использованием робототехнического оборудования.

Фото: Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова

Источник:  Официальный сайт Алтайского края       

Взято отсюда.

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